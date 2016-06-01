На сміттєзвалищі під Львовом шукають останнього працівника комунального підприємства, який зник під час обвалу сміття
Пошуки комунальника, зниклого при обвалі сміття на звалищі під Львовом, тривають.
Про це на своїй сторінці Facebook повідомив глава прес-служби головного управління ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.
"Роботи з пошуку зниклого комунальника тривали всю ніч безперервно. У нічний час працювало 3 одиниці важкої техніки та 50 рятувальників. Пройшли 30 метрів завалів. Глибина досягає 7 метрів. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері на полігоні в Грибовичах знайшли тіло третього співробітника управління ДСНС України у Львівській області.
Нагадаємо, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.