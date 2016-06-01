На сміттєзвалищі під Львовом шукають останнього працівника комунального підприємства, який зник під час обвалу сміття

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив глава прес-служби головного управління ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

"Роботи з пошуку зниклого комунальника тривали всю ніч безперервно. У нічний час працювало 3 одиниці важкої техніки та 50 рятувальників. Пройшли 30 метрів завалів. Глибина досягає 7 метрів. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері на полігоні в Грибовичах знайшли тіло третього співробітника управління ДСНС України у Львівській області.

Нагадаємо, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.