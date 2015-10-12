Київська міліція вилучила партію героїну на 5 млн грн

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, 53-річний громадянин сусідньої держави разом з 31-річним жителем Миколаївської області великими партіями купували за кордоном важкий наркотик у вихідців зі східної країни.

Зловмисники перевозили заборонений товар в містечко на Миколаївщині, де і зберігали. Старший із зловмисників – організатор бізнесу – підшукував оптових покупців у великих містах України. Дилери домовлялися про угоду, таємно зустрічалися і реалізовували наркотик.

Вивчивши результати оперативно-розшукової діяльності працівників київського УБНОН, суд дав санкцію на обшук місця проживання цих чоловіків та їх транспортного засобу.

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Перевізників затримали біля одного зі столичних торгових центрів. З їх автомобіля слідчо-оперативна група вилучила близько 1 кг героїну.

У той же час в Миколаївській області під час обшуку квартири підозрюваних працівники міліції виявили ще 1 кг наркотику, 255 г речовини, схожої на кокаїн і пістолет "Шмайсер".

За цінами "чорного" ринку загальна вартість виявлених наркотичних речовин становить близько 5 млн грн.

Вилучені речові докази направлені в Науково-дослідний експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Києві для проведення експертизи.