СБУ: У Харкові зупинили один з каналів переправлення прихильників ІДІЛ до Європи

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в кінці минулого тижня під час обшуку на квартирі співробітники спецслужби виявили організатора каналу і ще двох осіб, підготовлених до подальшого нелегального переправлення.

За даними СБУ, організатором нелегального переміщення був громадянин однієї з сусідніх країн, який перебуває в Україні незаконно і підозрюється правоохоронцями у можливій причетності до терористичної діяльності.

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На одній з квартир у спальному районі Харкова зловмисник під прикриттям релігійної діяльності брав прихильників ІГ і мав намір переправити їх в Європу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.