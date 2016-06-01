СБУ: У Харкові зупинили один з каналів переправлення прихильників ІДІЛ до Європи
13:38, 01 червня 2016Суспільство
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В Харкові Служба безпеки України викрила спробу переправлення прихильників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" з території Сирійської Арабської Республіки транзитом через Україну в країни Західної Європи.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в кінці минулого тижня під час обшуку на квартирі співробітники спецслужби виявили організатора каналу і ще двох осіб, підготовлених до подальшого нелегального переправлення.
За даними СБУ, організатором нелегального переміщення був громадянин однієї з сусідніх країн, який перебуває в Україні незаконно і підозрюється правоохоронцями у можливій причетності до терористичної діяльності.
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На одній з квартир у спальному районі Харкова зловмисник під прикриттям релігійної діяльності брав прихильників ІГ і мав намір переправити їх в Європу.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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