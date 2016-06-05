У Криму окупанти запропонували прирівняти іноземні слова до мату, щоб "усе стало на свої місця"

Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».

Константинов заявив про необхідність «протидіяти сліпому копіюванню Заходу і захистити рідну мову від сміття».

«Можна прирівняти розмову іноземною мовою до мату. Адже коли виражаються - це ознака поганого тону. Він не заборонений, мат, але люди, коли виражаються, розуміють, що це погано. Це говорить про те, що людина погано вихована. Тоді все почне ставати на свої місця», - зазначив він.

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У той же час він зазначив, що не проти вивчення іноземних мов в принципі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.