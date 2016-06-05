У Криму окупанти запропонували прирівняти іноземні слова до мату, щоб "усе стало на свої місця"
Так званий голова "держради" окупованого Криму Володимир Константинов запропонував прирівняти іноземні слова до мату.
Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».
Константинов заявив про необхідність «протидіяти сліпому копіюванню Заходу і захистити рідну мову від сміття».
«Можна прирівняти розмову іноземною мовою до мату. Адже коли виражаються - це ознака поганого тону. Він не заборонений, мат, але люди, коли виражаються, розуміють, що це погано. Це говорить про те, що людина погано вихована. Тоді все почне ставати на свої місця», - зазначив він.
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У той же час він зазначив, що не проти вивчення іноземних мов в принципі.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.