Полторак вважає, що журналіст, як і військовий, не має права на помилку

Про це глава оборонного відомства наголосив у своєму вітанні до Дня журналіста, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

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«Професія військового пов’язана з ризиком для життя, щоб українці жили в мирі. Журналісти ризикують життям на передовій, щоб створити сюжет або написати матеріал для наших громадян. Так само, як і їх співгромадяни в окопах і траншеях, вони не мають права на помилку», - сказав він.

За його словами, сьогодні робота журналістів дуже потрібна і важлива, адже війна йде не тільки на фронті, а й в головах і серцях українців та всього світу.

«Попри те, що інформаційний бюджет Російської Федерації загалом більше бюджету Збройних Сил України, завдяки серйозній, плідній, конструктивній роботі українських журналістів ми вже не програємо пропагандистській машині Росії. Наша спільна робота та взаємодія є потужним поштовхом до перемоги», - переконаний міністр оборони.

Полторак побажав журналістам наснаги, здоров’я та успіхів у роботі, нових злетів і творчого натхнення, легкого пера та чистого слова.

«Нехай ваша робота ніколи не перетвориться на рутинне ремесло, а супроводжується успіхами і творчими здобутками на благо України та її народу», - додав міністр.