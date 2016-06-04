Військові журналісти нагородять захисників України медалями "За довіру"

Напередодні дня журналіста кореспонденти, що останні два роки працюють і освітлюють події на українському східному фронті, нагородять тих, хто допомагав їм у інформаційній війні.

«Завдяки добровольцям-солдатам та офіцерам збройних сил України, котрі допомагають нам, журналістам, ми змогли показувати правду» - каже ведучий 2+2 Руслан Ярмолюк.

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Медалі отримають 70 військових. Це офіцери ЗСУ і добровольці, які завжди надавали журналістам найсвіжіші данні про обстріли, собою прикривали кореспондентів, що працювали на передових позиціях фронту. А також кілька цивільних – лікарі та чиновники, які допомагали отримати максимально точну інформацію про втрати.

«Те, чого позбавлений ворог і те, що нас робить сильнішими на всіх фронтах – це довіра наших захисників» - каже кореспондент ТСН каналу 1+1 Іван Гребенюк

Церемонія нагородження відбудеться завтра у Києві, в музеї історії України у Другій світовій війні.