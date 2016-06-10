Білорусь встановлює на кордоні з Україною обладнання радіаційного контролю для "протидії ядерному тероризму"
Обладнання радіаційного контролю з'явиться до кінця року в пунктах пропуску на білорусько-українському кордоні.
Про це повідомила прес-служба Державного митного комітету Білорусі, інформує Еспресо.TV.
Проект міжнародної технічної допомоги "Зміцнення потенціалу у сфері протидії ядерному тероризму і незаконного обігу радіоактивних матеріалів на державному кордоні Білорусі" реалізовано за підтримки міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.
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У рамках цього проекту до кінця 2016 року таким обладнанням будуть оснащені п'ять пунктів пропуску - "Томашівка", "Олтуш", "Мохро", "Верхній Теребежев", "Олександрівка".
Пізніше планується оснащення цим обладнанням національного аеропорту "Мінськ" і ще 4 пунктів пропуску.