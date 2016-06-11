У ГПУ розглядають різні механізми обміну Афанасьєва і Солошенка на двох росіян, причетних до подій 2 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні на брифінгу у Києві, відповідаючи на питання щодо можливого обміну.

«Коли на кону стоїть доля наших в’язнів, я би не хотів жодним словом порушити ймовірні домовленості. Шляхи є різні, в тому числі і на стадії досудового і судового слідства, і на стадії засудження. Можна вирішувати питання, якщо є політичні домовленості, я не є їхнім учасником і не хотів би їх порушувати», - зазначив він.

«Я не хотів би коментувати теми із можливим обміном наших військовополонених або заручників, котрі знаходяться в руках терористів або їхніх «натхненників» у Кремлі, це завжди дуже тонка матерія, якою можуть скористатися недруги», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі Малиновський райсуд розглядає справу про масові заворушення в місті 2 травня 2014 року, в результаті яких загинула велика кількість людей. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, у тому числі двоє росіян Мефьодов і Сакауов.

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10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.