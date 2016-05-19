Геращенко прогнозує "позитивні новини" щодо долі засуджених у Росії українців Афанасьєва і Солошенка

Про це вона написала у Facebook, інформуючи про результати сьогоднішньої зустрічі гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

«Окрім теми звільнення заручників, що знаходяться в тюрмах на окупованих територіях і де, на превеликий жаль, немає жодного прогресу на сьогодні, ми торкнулися питання звільнення українських в'язнів , що їх утримують в російських тюрмах. Президент України тримає питання звільнення українців на особистому контролі і ми маємо чіткі директиви докласти всіх зусиль задля їх якнайшвидшого звільнення. Тут, завдяки в т. ч. роботі украінської делегації в гуманітарній підгрупі, є певні позитивні сигнали», - повідомила Геращенко.

«Сподіваємося, невдовзі матимемо позитивні новини щодо долі Г. Афанасьєва та Ю. Солошенка», - зазначила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину Афанасьєва і Солошенка, а також Олега Сенцова й Олександра Кольченка. Всі вони, за повідомленнями, вже заповнили й підписали документи на екстрадицію до України.

Кримський політв’язень Афанасьєв засуджений у Росії у «справі Сенцова-Кольченка» до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Він є фігурантом кримінальної справи проти українського режисера Олега Сенцова, засудженого на 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням в організації терористичного угруповання в окупованому Криму. Справу Афанасьєва розглядали в особливому порядку, бо він дав свідчення проти інших фігурантів. Однак на процесі у справі Сенцова і активіста Олександра Кольченка, засудженого на 10 років колонії суворого режиму, Афанасьєв відмовився від свідчень, заявивши про тортури під час допиту.

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Солошенко засуджений у Росії до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею про шпигунство: за версією слідства, він намагався цілком відкрито, діючи від імені двох українських підприємств, купити запчастини до комплексів протиповітряної оборони України – як стверджують у Росії, незаконно. Солошенко, якому виповнюється 74 роки, вже писав заяву про помилування, сподіваючись, що таке питання можуть вирішити швидше, ніж екстрадицію, але йому відмовили.