ГПУ оприлюднила відео затримання екс-заступника міністра економрозвитку часів Януковича

Генеральна прокуратура України на своїй сторінці в Facebook опублікувала відео затримання колишнього заступника міністра економічного розвитку в уряді Азарова Олександра Сухомлина.

На брифінгу генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що під час затримання Сухомлин спочатку вважав, що його зупинили за порушення правил дорожнього руху.

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"Він підозрюється в тому, що, перебуваючи в 2010-2014 роках на посаді голови аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Азаровим і Курченком, а також, ймовірно, з іншими членами злочинної організації, незаконно заволодів майном ВАТ "Укргазвидобування" і ВАТ "Укрнафта", більше 50% акцій яких належать державі, а саме - виробленим ними скрапленим газом на суму понад 2 млрд гривень", - заявив Луценко.