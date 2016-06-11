В окупованому Сімферополі відкрили пам'ятник "ввічливим людям" (фото)

Двометровий боєць у повному обмундируванні і з автоматом на плечі, дівчинка, що дарує йому квіти, і кішка – така скульптура, виконана з бронзи, передає "Крим.Реалії".

"У лютому-березні 2014 року фотографії кримчан російськими військовими тиражувалися в російських ЗМІ, вони і лягли в основу скульптури авторства члена Спілки художників СРСР Салавата Щербакова", - йдеться у повідомленні.

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Відкриття пам'ятника приурочили до Дня Росії, який відзначається 12 червня. Це другий пам'ятник російським військовим в окупованому Криму. Перший з'явився у Бахчисарайському парку мініатюр.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.