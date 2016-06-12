Центром Києва розгулює натовп "хуліганів": шукають учасників ЛГБТ-маршу

Молоді люди поводяться досить агресивно, вигукуючи нецензурні "кричалки" і фашистські лозунги.

Біля станції метро "Театральна" сталися заворушення, поліція провела затримання. На місці знаходить велика кількість правоохоронців.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, учасники ходи використовували також піротехніку.

«Станом на 11:30 поліція супроводжувала кілька десятків молодих людей, переважно з закритими обличчями, які рухалися вулицею Пушкінською і застосовували піротехніку», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні проходив Марш рівності, в якому взяли участь близько 1 тисячі учасників.

Жодних значних інцидентів під час заходу не сталося, окрім кількох незначних провокаційних дій.

Зокрема, і зараз коли учасники акції розходяться, кілька людей з плакатами проти сексуальних меншин стоять на площі і розповідають про свою позицію представникам ЗМІ.

Нагадаємо, марш о 10.00 стартував від центрального корпусу Національного університету ім.Шевченка за участю близько тисячі осіб.

В ньому було задіяно значні сили правоохоронців на чолі з головою Національної поліції України Хатією Деканоідзе.