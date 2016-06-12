Центром Києва розгулює натовп "хуліганів": шукають учасників ЛГБТ-маршу

11:42, 12 червня 2016
Суспільство
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У столиці в районі центральних станцій метро Льва Толстого, Театральної та прилеглих вулиць розгулює натовп молодих людей, зовні схожих на футбольних ультрас.

Молоды люди поводятся агресивно

Молоді люди поводяться досить агресивно, вигукуючи нецензурні "кричалки" і фашистські лозунги. 

Біля станції метро "Театральна" сталися заворушення, поліція провела затримання. На місці знаходить велика кількість правоохоронців.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, учасники ходи використовували також піротехніку.

«Станом на 11:30 поліція супроводжувала кілька десятків молодих людей, переважно з закритими обличчями, які рухалися вулицею Пушкінською і застосовували піротехніку», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні проходив Марш рівності, в якому взяли участь близько 1 тисячі учасників.  

Жодних значних інцидентів під час заходу не сталося, окрім кількох незначних провокаційних дій. 

Зокрема, і зараз коли учасники акції розходяться, кілька людей з плакатами проти сексуальних меншин стоять на площі і розповідають про свою позицію представникам ЗМІ.

Нагадаємо, марш о 10.00 стартував від центрального корпусу Національного університету ім.Шевченка за участю близько тисячі осіб.

В ньому було задіяно значні сили правоохоронців на чолі з головою Національної поліції України Хатією Деканоідзе.

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