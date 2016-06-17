Нацполіція забезпечена технікою лише на 32% від потреб - Деканоідзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам в Києві повідомила глава Нацполіції Хатія Деканоідзе.

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“Зараз ми виходимо на рівень забезпеченості технічним обладнанням для поліції 32%”, - сказала вона.

За словами Деканоїдзе, до кінця поточного року цей показник має зрости до 50%.