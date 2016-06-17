Нацполіція забезпечена технікою лише на 32% від потреб - Деканоідзе
11:27, 17 червня 2016Суспільство
241 0
Станом на сьогодні Національна поліція забезпечена технікою на 32% від потреб.
До кінця поточного року цей показник має зрости до 50% / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам в Києві повідомила глава Нацполіції Хатія Деканоідзе.
Читайте такожАваков заявляє, що Нацполіції довіряє близько 44% українців
“Зараз ми виходимо на рівень забезпеченості технічним обладнанням для поліції 32%”, - сказала вона.
За словами Деканоїдзе, до кінця поточного року цей показник має зрости до 50%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter