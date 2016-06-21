У Нацполіції пройшла підготовку перша група поліцейських-"омбудсменів"

Про УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції.

Сьогодні поліцейським, які пройшли тренінг з підвищення кваліфікації у сфері захисту прав людини, вручали сертифікати.

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Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе нагадала, що кілька місяців тому в системі Нацполіції було створене Управління захисту прав людини (УЗПЛ). Цей підрозділ тісно співпрацюватиме з Міністерством юстиції України і міжнародними експертами. Крім того, працівники УЗПЛ займатимуться моніторингом дотримання прав людини в установах поліції, зокрема - в ізоляторах тимчасового тримання.

"Я впевнена, що ціла команда, яка займатиметься правами людини в Національній поліції, працюватиме абсолютно по-новому. Вони працюватимуть так, щоб виправдати не сподівання своїх начальників, а щоб виправдати сподівання звичайних людей", - наголосила Деканоідзе.