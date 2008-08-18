Погода на 19 - 23 серпня

Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 19 серпня в країні мінлива хмарність. У північних та центральних, вночі в Одеській та Миколаївській, а вдень і у Харківській області місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер північно-західний, у східних областях, Криму та Приазов`ї південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, у західних областях 8-13°, вдень 24-29°; у південних, східних областях та в Криму вночі 17-22°, вдень 30-35°, на крайньому сході до 38°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°.

Гідрометцентр звертає увагу, що 19-21 серпня у південних, східних, центральних (крім Вінничини) областях та в Криму, а 19 серпня і у більшості районів північних областей утримається надзвичайно висока пожежна небезпека.

20-21 серпня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 21 серпня в Карпатах та на Закарпатті місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі у північних та західних областях 11-16°, на решті території 17-22°; вдень 28-33°, на сході та півдні місцями 35-37°, у західних, а 20 серпня і в північних областях 24-29°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

22-23 серпня без опадів, лише вдень 23 серпня в західних областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень 24-29°, 23 серпня у західних областях 18-23°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-34°. .

Завтра у Києві мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

По області 19 серпня мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

20-21 серпня на Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, 21 серпня місцями 30-33°.

22-23 серпня у столичному регіоні без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 24-29°.