МВС піднімає ”розстрільні справи” злочинного угруповання ”Сейлем”

Спеціальна оперативно-слідча бригада Генеральної прокуратури України і МВС, що розслідує «розстрільні справи» середини 90-х років, наступного тижня має намір зайнятися діяльністю організованого злочинного угруповання "Сейлем".

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Постійний представник Президента України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ.

"З понеділка беруться за них (ОЗУ "Сейлем" - УНІАН), - сказав Г.МОСКАЛЬ. - Я сьогодні розмовляв з керівником бригади, він готує всі матеріали, тому що не може бути якогось вибіркового знищення лише "Башмаків" (конкуруюче з ОЗУ "Сейлем" угруповання - УНІАН)".

За даними Г.МОСКАЛЯ, для розслідування злочинної діяльності "сейлемівців", Генпрокуратура додатково виділила спецбригаді слідчих з особливо важливих справ.

Постпред Президента також повідомив, що співробітники спецбригади, що займається розстрільними справами, проживають за межами Кримської автономії. "Вони живуть не в Криму, вони сьогодні працюють в умовах, говоритимемо, конспірації", - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, на рахунку ОЗУ "Башмаки" (ряд лідерів якого на цьому тижні МВС оголосило в розшук) близько 50 вбивств, 8 викрадань людей та інші злочини, скоєні впродовж 1991-2005 років.

Нагадаємо, в 90-х роках два наймогутніші організовані злочинні угруповання - "Башмаки" і "Сейлем" - вели між собою запеклу боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на півострові.