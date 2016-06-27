В Ізмаїлі водопровідна вода відповідає нормам - міський голова

Про це в Facebook повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

За його словами, Центральна імунна вірусологічна лабораторія Одеси сьогодні, 27 червня, повідомила, що проби, відібрані в мережах міського водопроводу Ізмаїла, дали негативні результати.

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«Про це сьогодні повідомила завідувачка відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень відокремленого підрозділу «Ізмаїльський міськрайонний відділ лабораторних досліджень держустанови «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Тетяна Пінк», - написав Абрамченко.

Він зазначає, що, таким чином, мережі комунального підприємства «Ізмаїльське ВУВКГ» чисті - як і артезіанські свердловини.

«Це означає, що вода з мереж Ізмаїльського міського водогону безумовно придатна для вживання. Тому з завтрашнього дня ми припиняємо возити її в місто бочками - вона в кранах така ж, як і в свердловинах», - уточнив Абрамченко.

Він додав, що в місті продовжують безкоштовно лікувати хворих, які поступили в стаціонари під час спалаху кишкової інфекції. Також триває розвезення питної бутильованої води представникам соціально незахищених категорій населення.

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«З вівторка (28 червня - УНІАН) відкриваються ринки і об'єкти ресторанного бізнесу, які провели відповідні підготовчі заходи», - написав мер.

Як повідомляв УНІАН, за даними мера Ізмаїла Одеської області Андрія Абрамченка, протягом 16-27 червня (за станом на 7.00 понеділка) до Ізмаїльської районної лікарні звернулися 735 осіб із скаргами на кишкове отруєння.

Попередня причина захворювання - вживання недоброякісної води.