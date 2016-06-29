У МЗС уточнили кількість українців, постраждалих внаслідок теракту в Стамбулі

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України, посилаючись на уточнені дані Генконсульства України у Стамбулі.

"Одна громадянка загинула у шпиталі від отриманих поранень, троє інших громадян (одна жінка та двоє чоловіків) перебувають у лікарнях м.Стамбула з пораненнями різного ступеню тяжкості. Їхньому життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що постраждалих у лікарні відвідав консул України у Стамбулі.

Нагадаємо, внаслідок теракту в міжнародному аеропорту "Ататюрк" у турецькому Стамбулі, за останніми даними, 41 людина загинула, 239 постраждали. В МЗС України повідомили, що серед загиблих є українка.

Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада зазначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців.

Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".