Вибухи в Новобогданівці

Вибухи боєприпасів на армійських складах в Запорізькій області, що почалися сьогодні о 14.20, продовжуються.

Як повідомили УНІАН в Мелітопольському міськуправлінні МНС України, боєприпаси рвуться з різною періодичністю.

"Відбувається то по 5 вибухів за хвилину, то по 1 вибуху в 15 хвилин", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, наразі пожежею охоплено близько 3 га території.

Точна кількість боєприпасів на охопленій вогнем площі не відома. На місці події працюють 2 пожежних танка, які після попередніх вибухів було залишено на території військової бази на постійне чергування і оснащені спецтехнікою пожежні підрозділи з Мелітополя і Запоріжжя.

У зв`язку з вибухами на території 275-й бази зберігання артилерійських боєприпасів було прийнято рішення про евакуацію жителів Новобогданівки.

Про це повідомили УНІАН в керівництві Головного управління МНС в Запорізькій області.

"Новобогданівка розташована близько до місця події. 2 снаряди вже потрапили в житлові будинки на території цього населеного пункту, тому ухвалено рішення про евакуацію всіх жителів селища", - повідомив співрозмовник агентства, наголосивши, що згідно оперативним даним близько 25% жителів Новобогданівки вже залишили свої помешкання самостійно.

"Для евакуації решти жителів селища Мелітопольською райдержадміністрацією виділено автобуси, частина з яких вже прибула до Новобогданівки", - повідомили в ГУ МНС в Запорізькій області.

Офіційних даних про постраждалих серед місцевих жителів наразі немає. До лікарні потрапили 4 військових сапери, які в результаті вибухів дістали поранення різного ступеня тяжкості, але, за даними медиків, не становлять небезпеки для життя постраждалих.

З місця трагедії в селі Новобогданівка Запорізької області на даний момент евакуйовано 1,5 тис. чоловік, а направлені в укриття - 4 тис. Про це повідомив сьогодні на екстреній прес-конференції віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Проведені заходи щодо обмеження доступу людей на небезпечну територію, доставки додаткових продуктів харчування і медикаментів, розгорнені госпіталі МНС і МОЗ», - сказав віце-прем`єр.

Він зазначив, що зараз на місці вибухів працює техніка МНС і Міноборони. А.КЛЮЄВ також підкреслив, що небезпеки для життя людей немає.

Віце-прем`єр повідомив, що пожежа на складах боєприпасів почалася сьогодні о 14.15. Зараз вогнем охоплено близько 3 га територій складу. Жертв немає, двоє людей дістали легкі поранення.

Андрій КЛЮЄВ вважає, що найближчим часом уряд повинен перевірити всі склади боєприпасів у країні на предмет дотримання техніки безпеки на них.

«Ми створимо комісію, щоб вона перевірила всі залишки по країні», - сказав віце-прем`єр.

Періодичність вибухів на охопленій пожежею території армійських складів під Новобогданівкою скоротилася до одного в 5 хвилин.

Як повідомили УНІАН в керівництві Мелітопольського міського управління МНС, "періодичність вибухів дещо зменшилася: зараз вибухи відбуваються приблизно раз в п`ять хвилин".

За словами співрозмовника агентства, площа пожежі як і раніше складає близько 3 га. Не допустити подальшого розповсюдження вогню намагаються екіпажі 2-х пожежних танків.

"Вся решта техніки, що прибула на місце пригоди, із Запоріжжя, Мелітополя та інших населених пунктів не броньована, тому зможе приступити до гасіння пожежі лише після того, як припиняться вибухи", - повідомили в Мелітопольському міськуправлінні МНС.