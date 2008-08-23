Над Євпаторією підняли найбільший прапор України

У Євпаторії над Каламітською затокою сьогодні – в День Державного прапора України – підняли найбільший державний прапор.

Таким чином Євпаторія встановила новий рекорд України.

Як передає кореспондент УНІАН, площа прапора становить 311 квадратних метрів (ширина – 14,4 м, довжина – 21,6 м), вага – близько 70 кг.

Стяг пошили євпаторійські майстрині швейної фабрики. До торішнього українського прапора, зробленого в Євпаторії, було додано 17 кв. м тканини. «Ми збільшили прапор на 17 квадратних метрів, це символізує 17-у річницю Незалежності України», - сказав журналістам начальник Головного управління інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків Євпаторійської міської ради Сергій СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ.

Рекорд євпаторійців зафіксував представник Книги рекордів України. «Сьогодні, 23 серпня, в місті Євпаторія було встановлено національний рекорд України: над Каламітською затокою було піднято державний прапор України, завдовжки 21,6 м, завширшки 14,4 м, загальною площею 311 квадратних метрів», - сказав представник Книги рекордів України Андрій ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

Державний прапор було піднято в рамках водно-спортивного свята «Євпаторія-раллі», в якому беруть участь різні плавзасоби. Свято триватиме до вечора суботи.

Жителів Євпаторії і гостей курорту, які прийшли подивитися на найбільший державний прапор України, вітав володар морів Нептун.