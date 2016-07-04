У суді в справі прокурора сил АТО Кулика зчинилася словесна перепалка між його прихильниками та противниками (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, після того як суд пішов у дорадчу кімнату для прийняття рішення про відсторонення Кулика від виконання службових обов'язків, у залі засідань відбулася словесна перепалка між ветеранами АТО, які є противниками Кулика, і його прихильниками - військовими прокурорами.

В даний час за ініціативою народного депутата, колишнього командира добровольчого батальйону «Донбас» Семена Семенченка на місце події викликали поліцію, щоб з'ясувати, яким чином військові прокурори залишили місця служби і прибули в Київ.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня детективи НАБУ за місцем проживання військового прокурора сил АТО Кулика провели обшуки, по закінченню яких оголосили йому про підозру.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не збирається захищати Кулика.

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Коментуючи розслідування Національного антикорупційного бюро України в кримінальному провадженні щодо Кулика, він запевнив, що «сповідує принцип, згідно з яким в цій країні немає недоторканних, що стосується в повній мірі і будь-якого прокурора».

1 липня детективи НАБУ встановили фактичне місцезнаходження Кулика і вручили йому узгоджені Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою копії клопотань з матеріалами про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням засобів контролю, а також відсторонення від займаної посади.