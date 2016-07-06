В Ізмаїлі два водії "не поділили" дорогу: один прострілив іншому ногу

Як повідомляє Ізмаїльський відділ поліції, приблизно о 10:30 на перетині вулиці Семінарської та проспекту Суворова ледь не зіткнулися два автомобіля Honda.

«Один «підсік» іншого – не поступився дорогою, через що і стався конфлікт, який продовжився на іншому перехресті. Там один із водіїв прострілив опоненту ногу з травматичного пістолета», - відзначили в поліції.

Потерпілого госпіталізовано. Підозрюваний стверджує, що в усьому винен його опонент.

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«Встановлено особу того, хто стріляв. Він співпрацює зі слідством. Надав запис свого відеореєстратора... Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне завдання тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості)», - повідомили в поліції.

За деякими даними, не підтвердженими поліцією, підозрюваний спочатку втік з місця події.