На Львівщині водій на пішохідному переході збив двох школярок і втік
11:44, 03 травня 2016Суспільство
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Львівські правоохоронці встановлють особу водія, який на пішохідному переході скоїв наїзд на двох неповнолітніх дівчат і втік з місця події.
На Львівщині водій на пішохідному переході збив двох школярок / kyivobl.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, дорожньо-транспортна пригода сталася 2 травня о 22.40 у селі Гостинцеве Мостиського району.
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Водій невстановленого автомобіля, за попередніми даними марки Opel, на пішохідному переході здійснив наїзд на двох дівчат віком 14 і 15 років, місцевих жительок.
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З місця події обох школярок у тяжкому стані було госпіталізовано до реанімаційного відділення Мостиської районної лікарні. У них діагностовано численні переломи і забої. Проводиться розслідування.
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