На Львівщині водій на пішохідному переході збив двох школярок і втік

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, дорожньо-транспортна пригода сталася 2 травня о 22.40 у селі Гостинцеве Мостиського району.

Читайте такожВ історичному центрі Одеси мікроавтобус врізався у пам'ятник Маразлі, водій загинув

Водій невстановленого автомобіля, за попередніми даними марки Opel, на пішохідному переході здійснив наїзд на двох дівчат віком 14 і 15 років, місцевих жительок.

Читайте такожСБУ виявила 22 бойовиків, які отримували українські пенсії

З місця події обох школярок у тяжкому стані було госпіталізовано до реанімаційного відділення Мостиської районної лікарні. У них діагностовано численні переломи і забої. Проводиться розслідування.