Новобогданівкою зайнялася прокуратура

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом порушення військовослужбовцями правил поводження із боєприпасами, внаслідок чого сталися вибухи та пожежі у с. Новобогданівка Запорізької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, за даними прес-служби, 19 серпня близько 15-ї години внаслідок порушення військовими службовими особами Збройних сил України нормативних актів, що регулюють правила поводження із боєприпасами, вибуховими речовинами, які залишилися на території артилерійської бази військової частини у с. Новобогданівка, стався вибух та пожежа.

На місце події негайно прибула слідча група на чолі з військовим прокурором Південного регіону України. Як встановлено, внаслідок вибухів боєприпасів, які супроводжувалися розльотом поодиноких реактивних снарядів за межі технічної території бази, шестеро військовослужбовців отримали тілесні ушкодження осколками скла.

За фактом події порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також з боєприпасами, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Карається позбавленням волі на строк від 2 до 10 років) та частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, що спричинило тяжкі наслідки. Карається обмеженням волі на строк від 5 до 8 років) Кримінального кодексу України, прийняту до провадження прокуратурою Запорізького гарнізону.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня, на складах боєприпасів неподалік від села Новобогданівка вибухнули боєприпаси, після чого почалася пожежа. З території військової частини евакуйовані всі працівники і жителі навколишніх сіл.

Нинішня надзвичайна подія на військових складах під Новобогданівкою стала третьою подібною подією за останні 2,5 роки.