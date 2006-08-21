Бойко прогнозує зниження цін на пальне у вересні

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО прогнозує стабільні ціни на нафтопродукти і навіть деяке зниження цін у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві після підписання меморандуму між урядом та нафтотрейдерами.

«З урахуванням світових тенденцій, ми можемо очкувати стабільності цін і навіть деякого зниження у вересневий період», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, Кабінет Міністрів України підписав меморандум про партнерство з підприємствами і компаніями, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку нафти й нафтопродуктів.

Згідно з меморандумом, Кабінет Міністрів України зобов`язався створити експертно-аналітичну групу, яка розробить механізм створення стабілізаційного резерву нафти й нафтопродуктів, розробить проекти нормативно-правових актів і рішень, а також відпрацює питання щодо системи регулювання імпорту та експорту нафтопродуктів із урахуванням необхідності ресурсного забезпечення попиту і зміни цін на нафту й нафтопродукти.

У свою чергу, згідно з документом, компанії зобов`язалися збільшити обсяги переробки нафти й виробництво нафтопродуктів у обсягах, що повністю забезпечать попит вітчизняних споживачів, нарощування експортних можливостей нафтопереробних підприємств і збільшення частки нафтопродуктів у загальному обсязі експорту, проведення реконструкції й модернізації нафтопереробних підприємств із метою збільшення глибини переробки нафти та виробництва нафтопродуктів відповідно до вимог європейських стандартів тощо.

В документі не вказаний жоден ціновий параметр на нафтопродукти.