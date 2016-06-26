На Львівщині під час оформлення ДТП травмовано чотирьох поліцейських

На Львівщині під час зіткнення легковика з гужовою підводою травмовано п’ятьох осіб, з них двоє дітей. Також травми отримали четверо працівників поліції, які прибули на місце оформляти ДТП.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні вночі у селі Ясенів Бродівського району сталась дорожньо-транспортна подія. На місці працював екіпаж поліцейських взводу обслуговування доріг державного значення, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Бродівського відділення поліції.

Як встановили правоохоронці, внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ-2108 з гужовою підводою були травмовані й госпіталізовані до лікарні п’ятеро осіб – водій підводи та двоє його неповнолітніх пасажирів, а також водій та пасажирка легковика.

Місце зіткнення було позначене спеціальними конусами, також поліцейські встановили знак «Увага - ДТП». Окрім того, з обох сторін від місця зіткнення стояли патрульні автомобілі «Рено Кенго» та «Тойота Пріус» з увімкненими проблисковими маячками.

Під час оформлення ДТП о 01.20 водій вантажного автомобіля ДАФ скоїв зіткнення з патрульним автомобілем «Тойота», внаслідок чого були травмовані і доставлені до лікарні двоє поліцейських взводу обслуговування доріг та двоє поліцейських групи реагування патрульної поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.