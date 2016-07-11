У Франківському районі Львова на день знеструмили деякі вулиці

Сьогодні через планові ремонтні роботи на деяких вулицях Львова вимкнули електроенергію.

Світла не буде з 8:00 до 17:00 у частині Франківського району міста, повідомили у "Львівобленерго", передає zaxid.net. Читайте такожУ Львові хочуть перейменувати вулицю Чайковського на Василя Сліпака Йдеться про вул. Медведецького (4-36, 3-27), Сулими (2), Суха (10-32, 7-29), Терлецького (55-65) та Багряного (32-54, 41).

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