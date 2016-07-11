Парубій очікує провокацій щодо учасників "хресної ходи" в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

Парубій наголосив: “Закликаю керівництво і МВС, і СБУ провести профілактичні бесіди із організаторами тих дестабілізаторів, щоб не допустити використання імперської символіки і уникнути будь-яких провокацій” 26 липня в Києві.

«Ми з вами стаємо свідками того, як одна з релігійних організацій, яка має свій духовний центр в країні агресора, мобілізує велику кількість своїх вірян та стягує їх до Києва на 26 липня, називаючи це мирною хресною ходою”, - додав він.

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“За нашою інформацією, Кремль вже підготував сценарій провокацій на вулицях Києва на 26 липня — до Києва, окрім дійсно мирних віруючих вірян, стягуються провокатори із забороненою екстремістською символікою і символікою країни-агресора, і ми це вже побачили в деяких містах нашої країни”, - наголосив Парубій.

За його словами, також стягуються “послідовники проросійських так званих “козацьких організацій” та молодики спортивної статури, які раніше були помічені в рейдерських атаках та провокаціях із захопленням храмів”.