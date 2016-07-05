Бойовики агітують жителів окупованого Донбасу приєднатися до "хресної ходи" на Київ – ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«У низці населених пунктів, що перебувають під контролем «ДНР» і «ЛНР», спостерігається робота «агітаторів» (як із числа місцевих священнослужителів, так і «активістів»), що агітують місцеве населення виїжджати на неокуповану територію України з метою приєднання до «хресної ходи» з Донбасу на Київ, організованої УПЦ МП», - повідомив Тимчук.

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За його словами, одночасно серед місцевих жителів точаться наполегливі чутки, що під час цієї «хресної ходи» заплановані якісь провокації.