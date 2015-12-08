Прокуратура Черкас взяла на контроль розслідування падіння на людей рекламного щита

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, вживаються заходи для всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 6 та 7 грудня відкрито кримінальні провадження за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Згідно з повідомленням прес-служби Черкаської міськради, міський голова Анатолій Бондаренко дав термінове доручення директору департаменту архітектури, містобудування та інспектування міськради обстежити всі рекламні споруди на території міста.

Читайте такожУ Черкасах власник білборда, який впав на людей, обіцяє оплатити лікування всіх постраждалих

За інформацією директора департаменту охорони здоров’я Черкаської міськради Олега Стадника, загрози життю травмованих людей, через падіння білборда немає, їхній стан стабільний. Усі вони проходять лікування, дітей обстежили та призначали лікування фахові дитячі травматологи.

За словами Бондаренка, починаючи з 6 грудня він отримує безліч дзвінків від черкащан та звернення через соціальні мережі з повідомленнями про подібні аварійні білборди. Він заявив, що планує негайно демонтувати всі білборди, що стоять без дозвільних документів та на міських комунікаціях, а ті, що стоять в місцях скупчення людей – на територіях ринків, над пішохідними переходами, біля торгових центрів – перенести в інші місця.

Читайте такожПадіння рекламного щита в Черкасах: вісім постраждалих, серед них - двоє дітей

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 грудня у центрі Черкас на людей упав великий рекламний щит-призматрон і травмував сімох осіб. За попередніми даними, причиною падіння конструкції став сильний порив вітру. Власник рекламного щита пообіцяв оплатити лікування всіх постраждалих.

Асоціація зовнішньої реклами України на своєму офіційному сайті повідомила, що дана рекламна конструкція була встановлена незаконно, з порушенням технічних вимог та Схеми розміщення зовнішньої реклами в Черкасах. Дозвіл на установку даного щита відсутній. За інформацією асоціації, низка судових рішень та рішень виконкому Черкаської міськради ПП «Вересень+» (директор - депутат минулого скликання Черкаської міськради Сергій Кудактін), зобов’язала демонтувати належні йому рекламні конструкції. Ці рішення підприємством не виконані, зазначили в асоціації.