Павленко підписав накази про виплату винагород олімпійцям

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО підписав накази Міністерства про виплату винагород спортсменам національної збірної команди України, які посіли призові місця на Іграх ХХІХ Олімпіади у Пекіні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що пишається українськими спортсменами, які довели всьому світу, що Україна залишається спортивної нацією.

«Ми вірили в успішний виступ наших спортсменів, тому відповідні кошти були закладені в бюджет в необхідному обсязі і жодних проблем, пов’язаних з вчасною виплатою винагород не може бути», – наголосив міністр.

Зокрема, спортсменам з вільної боротьби Василю ФЕДОРИШИНУ, Андрію СТАДНІКУ (срібні призери Олімпіади), Ірині МЕРЛЕНІ та Тарасу ДАНЬКО (бронзові призери) буде виплачено винагорода на загальну суму 1 млн. 700 тис грн. Винагорода тренерів становить 850 тис. грн.

Стрілець з луку Віктор РУБАН (олімпійський чемпіон) отримає винагороду у розмірі 700 тис. грн., а його тренери на загальну суму 350 тис. грн.

Спортсменки з важкої атлетики Ольга КОРОБКА (срібна призерка) та Наталя ДАВИДОВА (бронзова призерка) отримають винагороду на загальну суму 850 тис. грн., тренери – 425 тис. грн.

Боксери Василь ЛОМАЧЕНКО (олімпійський чемпіон) та В’ячеслав ГЛАЗКОВ (бронзовий призер) – 1 млн. 50 тис грн., їх тренери – 525 тис. грн.

Дзюдоїст Роман ГОНТЮК (володар “бронзи”) – 350 тис. грн., тренери – 175 тис. грн.

Спортсмени з кульової стрільби Артур АЙВАЗЯН і Олександр ПЕТРІВ (володарі олімпійського “золота”) та Юрій СУХОРУКОВ (срібна медаль) – 1 млн. 900 тис. грн., тренери – 950 тис. грн.

Борець греко-римського стилю Армен ВАРДАНЯН, який завоював на Олімпіаді “бронзу”, – 350 тис. грн., тренери – 175 тис. грн.

Бронзова призерка з художньої гімнастики Анна БЕЗСОНОВА – 350 тис. грн., її тренери – 175 тис. грн.

Легкоатлети Наталія ДОБРИНСЬКА (олімпійська чемпіонка), Ірина ЛІЩИНСЬКА (срібна призерка), Наталя ТОБІАС, Олена АНТОНОВА, Денис ЮРЧЕНКО (всі - бронзові призери) – 2 млн. 250 тис. грн. Їх тренери – 1 млн. 125 тис. грн.

Бронзова призерка Леся КАЛІТОВСЬКА (велотрек) – 350 тис. грн., тренери – 175 тис. грн.

Призерка у сучасному п’ятиборстві Вікторія ТЕРЕЩУК (“бронза”) – 350 тис. грн., її тренери – 175 тис. грн.

Спортсмени, що зайняли призові місця у веслуванні на байдарках і каноє Інна ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА (володарка олімпійського “золота”) та Юрій ЧЕБАН (бронзовий призер) – 1 млн. 50 тис. грн. Їх тренери – 525 тис. грн.

Фехтувальниці на шаблях Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН, Олена ХОМРОВА та Ольга ЖОВНІР, які завоювали на Олімпіаді золоті медалі, – 2 млн. 800 тис. грн. Їх тренери – 1 млн. 400 тис. грн.

Бронзові медалісти Олімпіади Ілля КВАША та Олексій ПРИГОРОВ (стрибки у воду) – 700 тис. грн., а їх тренери – 350 тис. грн.

Нагадаємо, що напередодні Олімпіади урядом було збільшено розмір грошових винагород чемпіонам та призерам Олімпійських ігор – нині чемпіон отримує 700 тис. грн., срібний призер – 500 тис. грн., а бронзовий призер – 350 тис. грн. Винагорода тренерам становить 50% від суми винагороди спортсмена.

Довідка УНІАН. Національна збірна України на літніх олімпійських іграх у Пекіні завоювала 27 нагород: 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових.