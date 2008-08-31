Снаряди з арсеналу більше не розлітаються

Жителі населених пунктів та житлових будинків міста Лозова, які входять до 3-5 кілометрової зони, повернулися до своїх осель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, місцеві органи виконавчої влади розпочали обстеження й оцінку збитків у приватному секторі та на об’єктах життєзабезпечення. У 48 житлових будинках і 14 будівлях соціальної сфери населених пунктів Лозовського району пошкоджено скло, віконні рами та шифер. Обстеження триває.

На ліквідації надзвичайної ситуації від МНС, Міноборони, МВС, обласних та місцевих служб цивільного захисту задіяні 983 чоловіки та 173 одиниці техніки, 1 гелікоптер та пожежний потяг Укрзалізниці (з них 200 рятувальників і 45 одиниць техніки МНС). На місці працюють штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та опергрупа МНС. Загальну координацію здійснює міністр МНС Володимир ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Харківській області виникла 27 серпня близько 16 години. Унаслідок пожежі розпочалась детонація боєприпасів. 27-28 серпня з можливої зони ураження (м. Лозова та прилеглі населені пункти) було евакуйовано 13 тис. 946 осіб. В результаті НП ніхто з людей не постраждав.