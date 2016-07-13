У Львові та Брюховичах сьогодні проведуть планові знеструмлення

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації, передає zaxid.net. Так, із 9:00 до 17:00 світла не буде в Галицькому (вул. Коперника, Грабовського, Бандери, Брюллова та Вербицького) і Залізничному районі (Левандівська, 16-28, Ливарна, 4-6, Параджанова, 4-8, Повітряна, 1, 2, 5, 9, Роксоляни, 43, 63, 56).

У Франківському районі електрику вимкнуть на дві години, з 09:00 до 11:00 – на вул. Боткіна, 2-6, 33-71, Бойчука, 12-28, Лобачевського, 14, 16, 18, 20, 22; 17, 19, 21, 25.

Окрім того, із 9:00 до 16:00 не буде світла і в смт Брюховичі – вул. Львівська, Грабова, Букова, За Мостом, Січових Стрільців, Під Осавою, Гамулецька, Крукова, Під Горою, Вербівка, Хутір Колонія, Івасюка.