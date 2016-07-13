У Костянтинівці СБУ виявила 136 тонн цирконію, який намагалися ввезти до "ДНР" (фото, відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, отримувачем вантажу було підприємство, зареєстроване в Україні, виробничі потужності якого розташовані у неконтрольованих українською владою районах. Під час перевірки документів співробітники спецслужби встановили, що "офіційно" до так званої "ДНР" поставлявся пісок формувальний.

Цирконій використовується при виробництві реактивних снарядів та запалів, зокрема залпової системи "Град". За оперативною інформацією СБУ, з підконтрольної території "ДНР" вантаж планувалося переправити до Росії. Під час огляду вагонів правоохоронці виявили також 300 кілограмів графіту, який також є товаром подвійного призначення.

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Відкрито кримінальне провадження за ст.358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів). У ході досудового слідства планується перекваліфікація на ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.