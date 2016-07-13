В Одесі активісти зірвали зустріч "Опоблоку" й польських політиків (фото)

За проросійських поляків заступився консул Польщі в Одесі Веслав Мазур, передає місцевий сайт 048.

Водночас інша група активістів чергує біля одного з бізнес-центрів, де запланована прес-конференція членів "Опозиційного блоку" та Zmiana.

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Причина блокування - не допустити покладання квітів на Куликовому полі у пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року депутатами від "Опоблоку" та їхніми польськими політиками.

"Автомайдан" стверджує, що поляків запросив голова одеського "Опоблоку" Микола Скорик.

У свою чергу організація "Оберіг", яка також бере участь у блокуванні, зазначає, що серед польських політиків є Януш Недзвецкі - член партії "Zmiana", лідер якої - Матеуш Піскорський – був "спостерігачем" на так званому референдумі в Криму, підтримує анексію й повторює у своїх висловлюваннях риторику Кремля щодо України.