На території 61-го арсеналу ще лунають вибухи

Станом на 1 вересня на території 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, що поблизу Лозової на Харківщині, продовжуються роботи з локалізації осередків пожеж та очищення проходів до сховищ на технічній території об’єкта.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на технічній території 61-го арсеналу ще виникають поодинокі вибухи окремих боєприпасів, які не виходять за межі арсеналу. Протягом минулої доби було зафіксовано 24 вибухи невеликої потужності.

Також протягом минулої доби проводилися роботи з гасіння осередків пожеж і задимлення на території арсеналу. 5 пожежних танків та інженерна машина розгородження здійснила 16 виїздів на технічну територію арсеналу для гасіння осередків пожеж.

Силами 12 груп розмінування зі складу інженерних частин Збройних Сил України та військовослужбовцями 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади завершено очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості у 3-5-ти кілометровій зоні та розпочато очищення 3-кілометрової зони навколо 61-го арсеналу. З початку робіт очищено 875 га території, в тому числі 75 га зони розльоту уламків боєприпасів - до 3-х кілометрів. Зібрано та перевезено до місця тимчасового зберігання 1162 вибухонебезпечних предметів.

Також воїни-десантники 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади надають допомогу у підготовці школи № 8 міста Лозова до капітального ремонту.

Мешканці населених пунктів та житлових будинків міста Лозова, які входять у 3–5-ти кілометрову зону, повернулися до своїх осель. У 3-кілометроій зоні залишаються евакуйованими мешканці хуторів Герсиванівський та Лісовське. Місцеві органи виконавчої влади завершують роботу з обстеження та оцінки збитків у приватному секторі та об’єктах життєзабезпечення.

За попередніми даними в результаті вибухів зазнали незначних пошкоджень (пошкоджено скло, віконні рами та шифер) 48 житлових будинків та 14 будівель соціальної сфери населених пунктів Лозівського району. Повністю зруйновано три будинки в хуторі Герсиванівському.

З початку ліквідації пожежі персоналом 65-го мобільного госпіталю було прийнято 168 чоловік, яким було надано симптоматичну медичну допомогу. За останню добу за медичною допомогою звернулось 6 чоловік цивільного населення.

У відповідності до Детального плану, затвердженого міністром оборони України, ліквідація наслідків пожежі та очищення від боєприпасів території 61-го арсеналу здійснюватиметься у 4 етапи.

Зараз завершується перший етап – ліквідація пожежі та розпочато виконання другого – очищення території від вибухонебезпечних предметів та розмінування місцевості. В ході 3-го етапу передбачається відновлення споруд військової частини та будівель населених пунктів.

Загалом до ліквідації наслідків пожежі та вибухів залучено 515 військовослужбовців та 75 одиниць техніки Збройних Сил України.

Сьогодні, 1 вересня, в День знань, перший заступник начальника Головного управління особового складу – начальник соціально-психологічного управління Генерального штабу ЗС України генерал-майор Олександр КОПАНИЦЯ передав для школярів школи №8 міста Лозова, яка найбільше постраждала внаслідок надзвичайної події на 61-му арсеналі, художню літературу, навчальні прилади та спортивний інвентар. “Робота щодо підготовки приміщень школи вже розпочалася тому вже незабаром навчальний процес у школі буде відновлено. Діти не повинні відчувати існуючих проблем, тому вкрай важливо відновити навчальний процес та забезпечити школярів всім необхідним”, - зазначив генерал-майор О.КОПАНИЦЯ.