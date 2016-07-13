Поновлений на посаді військового прокурора сил АТО Кулик прийшов на допит до НАБУ

Як зазначив Кулик в ефірі телеканалу «112 Україна», це «позаплановий допит», і йому невідомо, про що саме його будуть запитувати.

«Невідомо, бо це позаплановий допит. Мені повідомили, буквально дві години тому, що потрібно прибути, і я насилу по заторах встиг доїхати», - сказав він.

Своє поновлення на посаді Кулик прокоментував так: «Апеляційний суд прийняв абсолютно обгрунтоване рішення. Ні САП, ні НАБУ не змогли жодного доказу навести, чому мене потрібно відсторонити від посади. Було зрозуміло, що в Апеляційному суді все це вилізе. Просто Солом’янський суд закрив на все очі і не розглядав наші докази. Апеляційний суд розглянув, і все стало зрозуміло».

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня Солом'янський райсуд за клопотанням НАБУ відсторонив Кулика від виконання службових обов'язків на 2 місяці.

Того ж дня суд обрав для Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Раніше, 1 липня, Солом'янський районний суд Києва заарештував на час досудового розслідування два автомобілі, три квартири, земельну ділянку, два паркомісця, одне нежитлове приміщення і низку банківських рахунків, якими володіє Кулик.

Водночас сьогодні, 13 липня, Апеляційний суд Києва поновив Кулика на посаді прокурора сил АТО.

У прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зауважили, що САП просила суд про тимчасове відсторонення Кулика від посади, щоб він не міг використовувати службове становище для перешкоджання кримінальному розслідуванню щодо нього та не мав можливості чинити тиск на свідків.

"Вказане рішення Апеляційного суду м. Києва жодним чином не спростовує висунуту САП підозру Кулику за статтею «незаконне збагачення»", - наголосили у САП.

Досудове розслідування встановило, що протягом 2011-2016 років Кулик набув у власність ряд коштовних об’єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід. Право власності у переважній більшості оформлено на близьких осіб.

Слідство встановило, що, перебуваючи на службі в органах прокуратури України з 2011 по 2016 роки Кулик отримав сукупний дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 1 млн 670 тис. 293 грн. У той же час витрати Кулика протягом зазначеного періоду становили 3 млн 367 тис. 375,33 грн, що на 2 млн 608 тис. 408 грн більше за його дохід.

За цей період Кулик придбав три квартири, дві з яких знаходяться у центрі Києва, автомобіль Toyota Land Cruiser 200, нежитлове приміщення та два машиномісця на паркінгу у вищезгаданих будинках центральної частини Києва.

З метою відшукання речей та документів, що мають значення для справи, 29 червня 2016 р. детективами НАБУ проведено обшук за місцем проживання Кулика. Того ж дня детективи вручили Кулику письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

На даний час у силі залишається обраний Кулику слідчим суддею запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладеними на нього обов’язками прибувати до детектива та прокурора за першою вимогою, не відлучатися без дозволу з місця проживання та здати закордонний паспорт.

При цьому прес-службі САП зауважили, стаття «незаконне збагачення» у теперішньому вигляді з’явилася у Кримінальному кодексі України лише у 2015 році. Ця норма закону у правозастосовній діяльності правоохоронних органів України та спеціалізованих антикорупційних органів є новою, і на даний час правоохоронними органами України жодній особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не інкримінувалась.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.