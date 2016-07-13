Суд поновив Кулика на посаді військового прокурора сил АТО

Про це йдеться на офіційному сайті суду.

У повідомленні зазначається, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Кулика, на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду Києва від 4 липня, якою було задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та відсторонено Кулика від посади військового прокурора сил АТО, керівника військової прокуратури сил АТО на два місяці - до 4 вересня.

«За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах Кулика, задовольнити, а ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 4 липня 2016 року скасувати», - йдеться у повідомленні.

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Натомість, Апеляційний суд постановив нову ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про відсторонення Кулика, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України, від посади військового прокурора сил АТО, керівника військової прокуратури сил АТО.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 1 липня направило до суду клопотання про обрання Кулику запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, а також про відсторонення від займаної посади.

4 липня Солом'янський райсуд Києва обрав для Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.