Мінфіну сподобалась ідея нардепа Палиці

Уряд України в особі Міністерства фінансів підтримує проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 3022), яким встановлюються рентні платежі за виробництво залізняку. Про це йдеться в офіційному листі Мінфіну, надісланому авторові законопроекту – народному депутату Ігорю ПАЛИЦІ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, сприятлива кон`юнктура світового ринку залізорудної сировини дає змогу власникам гірничо-збагачувальних комбінатів України постійно збільшувати ціни на залізорудну сировину.

За даними автора законопроекту, рівень рентабельності продукції реалізованого залізорудного концентрату становить 300% і більш.

При цьому, переконаний автор законопроекту, на сьогоднішній день в Україні відсутні механізми перерозподілу надприбутків гірничорудних підприємств на користь держави, тоді як в інших країнах передбачено стягнення спеціальних рентних платежів з підприємств, які видобувають корисні копалини.

«Враховуючи викладене, пропонується запровадити рентний платіж за видобуток руди, яка містить компоненти заліза», - підсумовує автор законопроекту.

Внаслідок затвердження законопроекту Держбюджет України щоріоку одержуватиме додатково близько 10 млрд. грн. Народний депутат переконаний, що гірничодобувна галузь від цього не постраждає, оскільки вилучатиметься тільки близько 30% прибутку гірничо-збагачувальних підприємств. У той час коли відрахування по рентних платежах нафтогазовидобування, на сьогодні, становлять близько 40% прибутку.