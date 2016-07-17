В Одесі завтра відкриються українсько-американські навчання «Сі Бриз-2016».

Як повідомили УНІАН у прес-службі командування ВМС ЗСУ, проведення навчань заплановано з 18 до 30 липня в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря.

За словами заступника командувача ВМС ЗС України з бойової підготовки капітана 1 рангу Олексія Неїжпапи, кораблі, сили і війська повністю готові до виконання завдань.

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«Перебуваючи в морі на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний», я переконався в тому, що наш флагманський корабель повністю готовий до навчань, зокрема, до запланованої під час «Сі Бриз-2016» перевірки та зворотного зв'язку концепції оперативних можливостей фрегата з вертольотом Ка-27 ПЧ», - сказав Неїжпапа.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки 1-го заступника командувача ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гладкий, цього року «Сі Бриз» значно розширює «географію» місць і районів свого проведення.

«Крім дій у морі понад 25 кораблів, катерів і суден забезпечення від України, США, Туреччини та Румунії, крім авіаційної складової, більш широким, ніж у попередні роки, буде діапазон дій берегового компонента - багатонаціональної тактичної групи», - зазначив заступник командувача.

За його словами, стабілізаційні дії при проведенні операції в кризовому регіоні за стандартами НАТО морські піхотинці і спеціальні підрозділи від України, США, Молдови і Грузії проводитимуть відразу в кількох місцях. «Наприклад, у міжвидовому центрі підготовки підрозділів, що у Миколаївській області, а також на півдні Одеської області. Береговий компонент здійснить десантування як морське, так і повітряне, в різних районах Одеської області», - сказав Гладкий.

У командуванні ВМС підкреслили, що до цього слід додати, що плануються дії артилерії під час проведення протидесантної оборони, подолання водної перешкоди із залученням інженерних підрозділів, спеціальні дії із забезпечення безпеки на приморському напрямку, повітряне прикриття висадки десанту, тобто заходи обіцяють бути насиченими та динамічними.

«Головне, ми матимемо добру нагоду відпрацювати організацію планування і підготовки багатонаціональної операції та спільні дії під час проведення багатонаціональної операції з безпеки в кризовому регіоні за стандартами НАТО», - додав Гладкий.