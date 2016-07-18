В анексованому Криму ФСБ затримало проукраїнську активістку - правозахисники

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Кримську правозахисну групу (КПГ).

«За інформацією моніторів КПГ, співробітники ФСБ затримали в Ялті жительку Криму, проукраїнську активісту Ларису Китайську. Наразі її відвезли додому для проведення обшуку. Її дочка повідомила, що співробітники ФСБ звинуватили Ларису Китайську у сепаратизмі», – наголошується у повідомленні. Інших подробиць наразі немає.

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Офіційної інформації про затримання Лариси Китайської від російських правоохоронців анексованого Криму немає.

Переслідування проукраїнських і кримськотатарських активістів стали звичайною практикою у Криму після його анексії Росією. Про це неодноразово заявляли правозахисники. Вони закликають Кремль припинити порушення прав людини. Але у Москві і російська влада Криму заперечують репресії.