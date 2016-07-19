У Харкові суд продовжив екс-меру Слов'янська Штепі тримання під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 19 липня.

Читайте такожШтепа у суді погрожувала голодуванням і бунтом мешканців Слов'янська (відео)

Під час засідання представники прокуратури заявили клопотання про продовження міри запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою з огляду на можливість Штепи впливати на свідків, а також на можливість спроби сховатись від слідства.

У свою чергу захисник Штепи Дмитро Марченко заявив клопотання про скасування міри запобіжного заходу для екс міського голови.

На думку адвоката, обвинувачення його підзахисної не є обгрунтованим.

Вислухавши думки сторін суддя задовольнив клопотання прокуратури, наголосивши, що закон не передбачає іншої окрім тримання під вартою міри запобіжного заходу для обвинувачених у посяганні на територіальну цілісність і незалежність України.

Суддя також наголосив, що вказані адвокатом обставини не є вищими за суспільний інтерес у справі.

“Клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої Штепи Нелі Ігорівни продовжити до 16 вересня 2016 року включно”, - сказав головуючий суддя Микола Єжов.

Крім того, суддя оголосив в засіданні перерву до 14:00 5 серпня для виклику до зали суду свідків.

Під час сьогоднішнього засідання “з технічних причин” не відбувся допит в режимі відеоконференції колишнього голови Донецької ОДА Сергія Тарути.

Натомість в суді був допитаний один свідок захисту - житель Слов'янська, другий секретар Слов'янського військового комітету КПУ Вадим Комляков.

Також Штепа відмовилась від одного зі своїх адвокатів, який проживає в Донецьку.

Довідка УНІАН. Колишнього міського голову Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. Їй інкримінують: заклики до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп та організацій. Оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей"; "створення терористичної групи чи організації").

Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.