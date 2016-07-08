Суд у справі Штепи допитає Таруту

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 8 липня, суд ухвалив на клопотання захисника Штепи Дмитра Марченка.

Червонозаводський районний суд мав допитати в режимі відеоконференції екс-голову Донецької ОДА сьогодні, однак через те, що Тарута не мав можливості вийти на зв'язок раніше 14:00, допит було перенесено.

Початок допиту в режимі відеоконференції з Апеляційним судом Київської області заплановано на 14:00 19 липня.

Крім цього, під час сьогоднішнього засідання Червонозаводський райсуд Харкова долучив до матеріалів справи інформаційні запити адвоката Марченка щодо правомочності називати "ДНР" терористичною організацію. Згідно документів адвоката, в Україні "ДНР" юридично не вважається терористичною організацією.

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“Суд відкладає розгляд справи до 19 липня 14:00 для допиту свідка Тарути”, - резюмував головуючий суддя Микола Єжов.

Довідка УНІАН. Колишнього міського голову Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. Їй інкримінують заклики до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп та організацій. Їй оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).