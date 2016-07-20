Загибель Шеремета: мати загиблого журналіста розповіла, де його поховають

Про це повідомила мати вбитого журналіста, передає "Белорусский партизан".

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Сьогодні в Києві вранці внаслідок вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Автомобіль належить керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Шеремет останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на Радіо "Вести".

Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля у центрі Києва як умисне вбивство.