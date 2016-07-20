З'явилися відео з місця вибуху авто з журналістом Шереметом

Відповідні відео оприлюднили очевидці вибуху, передає Еспресо.TV.

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Інцидент стався на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Як розповіли свідки події, автомобіль "Субару XV" рухався по вулиці Івана Франка і несподівано піднявся шар полум'я, ймовірно, з моторного відсіку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Автомобіль належить керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на "Радіо Вести".

Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля у центрі Києва як умисне вбивство.