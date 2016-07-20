У центрі Одеси обвалився пам'ятник архітектури "Масонський дім"

У центрі Одеси сьогодні обвалився пам'ятник архітектури Будинок російського технічного товариства, відомий у місті, як "Масонський дім".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, о 13.50 в службу порятунку надійшло повідомлення про обвалення 2-поверхової будівлі.

"На даний час рятувальники та представники інших відповідних служб працюють на місці", - відзначили в прес-службі.

Не виключається, що під завалом знаходяться люди. Місце події оточене, фахівці приступають до розбирання завалу. До місця НП прибули авто швидкої допомоги.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2014 року Одеська обласна рада продала з аукціону Будинок російського технічного товариства, відомий у місті, як "Масонський дім", за 1,61 мільйона гривень. Споруда ХІХ століття будівлі, розташована в центрі Одеси (вул. Князівська,1/а) пішла з молотка за стартовою ціною.

Зазначена двоповерхова будівля є об'єктом культурної спадщини, пам'ятником містобудування та архітектури місцевого значення, його загальна площа – майже 1,34 тисячі квадратних метрів займає ділянку близько 800 квадратних метрів. Побудована у 1892-1894 роках.

У момент аукціону об'єкт перебував у занедбаному стані, капітального відновлення потребували, в тому числі, всі комунальні мережі.