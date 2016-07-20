Міністр юстиції озвучив власну версію вбивства журналіста Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Мін‘юсту сказав у коментарі журналістам.

«Я все ж таки думаю, що це одна зі спроб дестабілізації ситуації в країні, тому що, я переконаний, що в Україні журналістика є вільною», - сказав міністр, відповідаючи на питання, чи можна цей злочин вважати однією зі спроб тиску на журналістів.

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Він також зауважив, що зараз всім необхідно об’єднатися, щоб максимально швидко знайти винних у цьому злочині.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".

Нагадаємо, офіційне слідство серед версій вбивства журналіста Павла Шеремета розглядає його професійну діяльність та дестабілізацію ситуації в Києві.