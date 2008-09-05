На вихідних в Україні - спека

На вихідних в Україні буде сухо і спекотно.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 6 вересня синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів, вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 11-16°, на Закарпатті та в південній частині – до 19°, удень 27-32°; у Карпатах вночі 8-13°, удень 17-22°.

7-8 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів, лише 8 вересня у західних областях місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, удень 8 вересня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі очікується 11-16°, на узбережжі морів та Закарпатті – до 20°; удень в Україні 27-32°.

9 вересня у західних, північних і місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, 10 вересня у східній половині місцями очікується невеликий дощ. На решті території – переважно без опадів.

Температура вночі буде 13-19°, на узбережжі морів – до 20° (10 вересня у західних і північних областях 9-15°); удень 9 вересня в західних областях 18-23°, у північних областях 22-27°, на решті території 26-32°, 10 вересня в Україні, окрім західних областей і Криму, очікується зниження денної температури на 3-5°.

У Києві та області 6 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 27-32° (у Києві – близько 30°).

7-8 вересня у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважатиме південний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 11-16°, удень 27-32°.

9 вересня пройдуть короткочасні дощі, місцями грози; 10 вересня буде без істотних опадів. Температура 9 вересня вночі 14-19°, удень 22-27°; 10 вересня вночі 10-15°, удень 18-23°.