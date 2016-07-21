Правоохоронці звернуться до Google і Facebook для доступу до листування Шеремета – нардеп

Про це член колегії Міністерства внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко заявив в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Геращенка, наразі слідство має записи з камер спостереження з місця, де жив Шеремет, і з маршруту його пересування, аналізує телефонний трафік, опитує родичів і колег журналіста.

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«Це велика копітка робота, але я сподіваюся, і замовники, і виконавці будуть притягнуті до відповідальності, так само як це було з організаторами і виконавцями злочину проти журналіста Гонгадзе», – сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".