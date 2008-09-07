У «Борисполі» аварійно сів літак рейсом Івано-Франківськ-Київ

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» рятувальники МНС забезпечили аварійну посадку літака Ан-140, в якого не випустилася передня стійка шасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 18.40 6 вересня в аеропорту „Бориспіль” при заході на посадку літака Ан-140, який належить вітчизняній авіакомпанії „Південні авіалінії” та здійснював рейс Івано-Франківськ-Київ, не випустилася передня стійка шасі. На борту літака перебували 12 пасажирів та 4 члени екіпажу.

Після повторної безрезультатної спроби випустити шасі командир повітряного судна прийняв рішення посадити його на дві основних стійки. У зв’язку з цим аварійно-рятувальні підрозділи МНС, бригади медичної швидкої допомоги та служби аеропорту були приведені у повну готовність до дій за призначенням.

Пожежними підрозділами МНС на посадочній смузі була підготовлена пінна подушка.

О 19.26 літак здійснив аварійну посадку на дві основних стійки шасі без наслідків.

Жертв і постраждалих немає.

Причини льотної пригоди з’ясовуються фахівцями.